Doppio Granford, il Pisa Ovest inizia con il piede giusto in Coppa

FILETTOLE – Con un perentorio 2-0 il Pisa Ovest batte la Freccia Azzurra nella gara di andata della Coppa Toscana di Terza categoria.

I ragazzi di mister Dario Chelotti iniziano dunque molto bene la stagione rendendo in discesa il match di ritorno in programma a Musigliano di Cascina sabato 29 settembre alle ore 17.30. La vincente di questa sfida incrocerà al prossimo turno la vincente della sfida tra Pontasserchio e Filettole chiusasi sul 4-2 per i gialloblu di mister Vannucchi. La prima parte della gara del Ridondelli di Filettole metteva in evidenza un equilibrio spezzato al minuto 41′ da William Granford che deviava di testa alle spalle di Nerini una punizione calciata molto bene da Andrea Pecori. La Freccia Azzurra che ben si era comportata nella prima frazione subisce il contraccolpo psicologico del gol e al 43′ ancora Granford su invito di Carmignani lasciava partire un destro a mezza altezza che si insaccava alla destra di Nerini il primo tempo si chiude sul 2-0 per il Pisa Ovest. Nella ripresa il Pisa Ovest mantiene il controllo del match. La Freccia Azzurra ci prova con Di Nunzio ma Marianelli è attento e blocca la conclusione ravvicinata del numero undici biancazzurro. Il Pisa Ovest risponde con un colpo di testa di poco fuori di Barandoni. Nella parte centrale della ripresa dove c’è la solita girandola di sostituzioni Benvenuti subentrato a Coltelli colpisce con il sinistro la traversa. Finisce 2-0 per il Pisa Ovest che affronterà il ritorno con i favori del pronostico.

FRECCIA AZZURRA PISA OVEST 0-2

FRECCIA AZZURRA: Nerini, Domenici, Durante, Carli, Tosi, Cioni (Orcese), Ciampi (Floris) , Micomonaco (Lupini), Giovannelli (Galli) Aliprandi, Di Nunzio. A disp. Comini. All. Fabio Durante

PISA OVEST: Marianelli S. , Chelotti, Coltelli (Benvenuti) , Cassano (Barandoni), Gionfriddo (Botrugno), Marianelli M., Pecori Andrea, Giuliacci, Carmignani (Fiorini), Del Ministro (Pagliai), Granford. A disp. Ammannati, Batini. All. Dario Chelotti

ARBITRO: Di Pace della sezione di Pisa

RETI: 41′ e 43′ Granford

NOTE: Giornata calda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Coltelli, Di Nunzio, Domenici. Angoli 4-2 per il Pisa Ovest Rec pt 2′, st 0′.