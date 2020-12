“Dove Vanno gli Stati Uniti?” evento Facebook organizzato dalla Domus Mazziniana

PISA – Mercoledì 16 dicembre alle ore 18 andrà in onda in diretta Facebook “Dove Vanno gli Stati Uniti?” evento organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana in collaborazione con la Domus Mazziniana nell’ambito dei Colloqui de “il Pensiero Mazziniano“,

All’evento parteciperanno di Pietro Caruso (il Pensiero Mazziniano), Anna Lisa Rapanà (Agenzia ANSA), Arnaldo Testi (Università di Pisa) e Nadia Urbinati (Columbia University).

Coordina Alessandro Augurio (D.N. Ass. Mazziniana Italiana – Università Vanvitelli), con le conclusioni di Michele Finelli (presidente nazionale Ass. Mazziniana Italiana).