Il Ds Gemmi lavora anche in uscita

PISA – Il Ds Roberto Gemmi sta lavorando per piazzare anche i giocatori che sono tornati dai prestiti e sfoltire la lunga rosa per poi tornare a rinforzare la squadra che a metà luglio partirà per il ritiro di Storo.

di Maurizio Ficeli

L’obiettivo è di fornire a mister Luca D’Angelo una squadra già formata a pochi giorni dalla partenza per il ritiro in Trentino.

Uno dei giocatori tornato dal prestito è Umberto Eusepi che al momento ha un ingaggio pesante ed è tornato dall’esperienza a Novara. Il Catanzaro potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Dopo l’anno trascorso a Lucca anche Giulio Favale è in cerca di sistemazione. Il laterale sinistro nato proprio nelle giovanili del Pisa è molto corteggiato dal Siena ed è aperta una trattativa con la società bianconera.

Nella foto sopra Giulio Favale dal suo profilo Facebook