Il Ds Massimo Cerri: “Pisa ottima squadra, si rifarà”

PISA – Al termine della gara in casa alessandrina al posto dei tecnici grigi squalificati dopo la gara di Lucca si presenta il Ds Massimo Cerri, con il Pisa in panchina.

di Maurizio Ficeli

Cerri parte dai rigori dati e non dati: “Dalla panchina è difficile vedere se i rigori c’erano o meno. Non posso giudicare l’arbitro, guarderò gli episodi stasera. Si quello su Masucci c’era, ma ce ne era anche uno su De Luca non concesso. Riguardo al rigore reclamato dal Pisa per un fallo su Moscardelli lo devo rivedere, ma l’arbitro era vicino alle azioni ed ha deciso in conseguenza.

Sul Pisa afferma: “Ottima squadra che ha fatto un ottima gara, son sicuro che si rifarà”.