Il Ds Raffaele Ferrara: “Il Pisa darà il massimo fino alla fine”

PISA – il Ds nerazzurro Raffaele Ferrara fa un excursus su questo Pisa, anche alla luce dei rinforzi del mercato di gennaio durante la trasmissione Il Nerazzurro di Massimo Marini.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo una squadra compatta e di qualità, speriamo di riuscire a trovare qualità in fase offensiva in una squadra che ricordiamocelo è stata rinnovata all’80 per cento”.

Ferrara parla anche dei nuovi innesti: “Riguardo a Lisi volevamo un giocatore che attacca la profondità e lui lo può fare senza palla, mentre Maza è altrettanto bravo ad andare in profondità con la palla. Abbiamo preso Ferrante perché avevamo bisogno di una punta da area di rigore”.

Il Ds ex Reggiana conclude: “Ringrazio la proprietà che ci ha appoggiato concretamente permettendoci di mettere insieme questa rosa di gran valore”.

Sul prosieguo del campionato Ferrara aggiunge: “Il calcio è bello per questo, il Pisa è convinto che il campionato è da giocare e noi daremo il massimo fino alla fine”.