Due eventi da non perdere al Reverse Sound Cafè a Pisa nel week-end

PISA – Doppio appuntamento al Reverse Sound Cafè in Via Metastasio in località Ghezzano a Pisa venerdì 15 e sabato 16 marzo. Nella discoteca pisana due eventi da non perdere.

Si comincia venerdì 15 marzo con una serata all’insegna della musica techno. In consolle in esclusiva per il Reverse Sound Cafè il Calambrin VS Noto con la partecipazione della voce di Giovanni Ranucci, Cost, Roy J e Dave Groove. L’ apertura dei cancelli è prevista per le ore 23. Per le donne l’ingresso sarà omaggio per tutta la notte. Per info e prenotazioni tavoli 340.5979508

Un grande evento attende invece gli amanti della musica Sabato 16 Marzo al Reverse Sound Cafè dal titolo “70-80-90 REV UP NIGHT is coming per far scatenare tutte le anime pisane della movida nella discoteca di Via Metastasio in Loc. La Fontina a Ghezzano (Pisa). Special Guest della serata per il Reverse Sound Cafè il Dj Steve Martin. Ma la serata prenderà il via alle ore 20 con la cena in collaborazione con il ristorante “Da Dona”. Durante la serata promozione per le donne che potranno usufruire dell’ingresso gratuito entro le 1. Sarà possibile acquistare anche il pacchetto disco più cena al costo di 25 euro. Per maggiori info 340.3090408