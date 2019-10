Due giorni di fitness e benessere al PalaSport di Pisa

PISA – Presentata questa mattina presso la sala stampa del Comune di Pisa la due giorni di Fitness “Pisa Health Fitness Camp” che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre presso il ristrutturato Palazzetto dello Sport di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa ed il supporto della Concessionaria Auto “Scotti Toyota Lexus”.

di Giovanni Manenti

Si tratta di un evento organizzato dalla Palestra ZONE e che si prefigge di coniugare Fitness e salute, in quanto vi si potrà prendere parte gratuitamente sia in veste di spettatori che come parte attiva agli allenamenti, sotto la guida di atleti e performer di livello nazionale ed internazionale, potendosi cimentare in molte discipline adeguate ad ogni tipo di morfologia fisica ed età dei partecipanti.

Ma l’iniziativa si prefigge altresì di fornire un adeguato approfondimento delle tematiche relative al connubio tra attività fisica e salute, attraverso la conferenza dal titolo “salute, fitness e stili di vita” che si terrà domenica mattina, con la partecipazione di medici e diversi specialisti della salute e del movimento, cui ne seguirà una seconda sul Fitness a cura di “LesMills Italia”, il tutto per un programma consultabile sulla pagina zoneexperience.it/pisahfcamp, completo di informazioni, orari ed istruzioni per iscriversi.

“Si tratta di una iniziativa importante che si svolge all’interno del Palazzetto dello Sport – afferma il Sindaco Michele Conti – che grazie alla nostra Giunta è stato posto in condizione di ospitare 1200 persone e che è organizzata da una Palestra come la “ZONE” di livello primario nel panorama nazionale, un evento al quale il Comune è ben lieto di fornire il proprio patrocinio al fine di far sì che i cittadini possano assistervi ed in futuro fruire anche loro dell’impianto”.

“La manifestazione che presentiamo non fa che confermare il nostro obiettivo come amministrazione comunale di favorire tutti coloro che vorranno organizzare eventi sportivi grazie alla messa a disposizione di un Palazzetto dello Sport – afferma l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – completamente ristrutturato, per il quale saremo quanto prima a conferire l’incarico per migliorarne l’acustica in modo che l’impianto possa essere utilizzato al meglio sia per qualsiasi evento di carattere sportivo che per manifestazioni musicali”.

“Tenevamo moltissimo a promuovere questa manifestazione perché crediamo fermamente nei vantaggi dell’attività fisica – dice Giada Sciacol proprietaria della palestra Zone sia all’aperto che in palestra, ed attraverso questo evento intendiamo promuovere vari tipi di esercizi per tutte le età affinché si possa prendere coscienza come una sana attività fisica favorisca il vivere meglio ed in buona salute, ragion per cui saremo a proporre delle discipline indirizzate sia a beneficio di atleti professionisti che di persone che si avvicinano per la prima volta al fitness”.