PISA – Settimana dedicata soltanto agli allenamenti per il Pisa Sporting Club che tornerà in campo per una gara ufficiale domenica 15 settembre quando all’Arena Garibaldi arriverà la Cremonese (calcio d’inizio alle ore 21).

Oggi sabato e domani domenica la squadra usufruirà di due giorni di riposo.

La ripresa degli allenamenti è fissata infatti per lunedì 9 settembre