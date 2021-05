PISA – Squadre dei VVF di Pisa e Cascina sono intervenute nel pomeriggio di sabato 1 Maggio per due distinti incidenti stradali.

Il primo, al km 17 della SP 67bis, ha visto coinvolta un’automobile che si è cappottata sulla sede stradale. Due persone a bordo, madre e figlio, la prima in codice rosso.

Un secondo incidente, poco dopo, in Via del Monte Est a Bientina, ha visto coinvolte due autovetture, in questo caso sono state soccorse quattro persone, una é apparsa grave.