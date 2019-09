Due ragazze cadono dalle spallette dell’Arno

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto con tre automezzi e autoscala con l’ausilio di squadra SAF alle ore 1.45 circa a Pisa in lungarno Mediceo nei pressi di P.za Garibaldi per soccorso a due persone.

Per cause in corso di accertamento due ragazze di origine americana sono cadute dalla spalletta del fiume Arno finendo sulla massicciata sottostante a circa 7 metri.

Personale Vf insieme a personale sanitario è sceso utilizzando tecniche SAF e dopo avere verificato le condizioni delle ragazze sono state stabilizzate e recuperare.

Il personale è rientrato alla centrale alle ore 3.30.