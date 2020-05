È morto il Dott. Francesco Giglioni titolare della farmacia a Marina di Pisa. Il cordoglio della SdS

MARINA DI PISA – E’ morto all’età di 72 anni il Dott. Francesco Giglioni, titolare con il figlio Nicola della storica Farmacia Benini di Marina di Pisa.

Il decesso di Giglioni è avvenuto ieri mattina nel reparto Covid dell’ospedale Cissnello di Pisa.

Anche la Presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini si unisce al cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Giglioni,

“La comunità marinese perde uno dei suoi punti di riferimento più importanti – dice Gambaccini-: il dottor Giglioni, stimato e apprezzato da tutti coloro che frequentano il nostro litorale, è sempre stato in prima linea quando si è trattato di promuovere nuovi servizi in favore della collettività. E’ anche grazie al suo sostegno, infatti, che l’estate scorsa siamo finalmente riusciti a promuovere un presidio infermieristico sul Litorale pisano aperto tutti giorni, un servizio fondamentale per turisti e residenti nei mesi di maggiore affollamento delle località della nostra costa: fin da subito appoggiato e sostenuto l’idea con grande generosità. Alla famiglia giunga l’abbraccio e la vicinanza da parte di tutta la Società della Salute della Zona Pisana: sono certa – conclude- che nonostante la grave perdita la farmacia Benini continuerà a rimanere un presidio sociale e sanitario fondamentale per tutto il Litorale”