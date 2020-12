E’ morto Mario Gambaccini: il cordoglio della SdS Pisana

PISA – Mario Gambaccini se n’è andato lunedì 7 dicembre, all’età di 81 anni a causa di un ictus. Era il padre della Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini.

Nelle parole della direttrice Sabina Ghilli il cordoglio e la vicinanza di tutta la Società della Salute: “Anche a nome dei sindaci della Zona Pisana e dell’Azienda Ausl Toscana Nord-Ovest, vogliamo fargli sentire tutto il nostro affetto e vicinanza per il grave lutto che l’ha colpita – ha detto -: un abbraccio a Gianna ma anche alla figlia Camilla e al marito Biagio”.

Toccanti le parole della presidente della SdS Gianna Gambaccini direttamente dal suo profilo Facebook in ricordo di suo padre Mario: “Grazie babbino mio caro, per tutto l’amore che mi hai dato, per i valori che mi hai insegnato, per tutte le opportunità, per esserci stato sempre fino alla fine. In un attimo mi scorrono davanti agli occhi i bagni nel mare di Salivoli, i giardini con le automobiline dove mi vedevi piccolina guidare come una pazza, tutti i giorni in cui mi venivi a prendere a scuola e mi dicevi brava per un bel voto e, quando non ero contenta mi dicevi “è andata, prendi incarta e porta a casa”. Mi hai insegnato a rialzarmi sempre e che una sconfitta è solo una ripartenza e lo stesso hai insegnato a Camilla . E hai trattato Biagio come un figlio e lo hai viziato come me..oggi lui ti piange ancora più di me, babbo, babbino mio. Il tuo orgoglio per me, per i successi dei miei studi, per la professione che svolgo e per la mia attività politica sarà la forza che mi sosterrà sempre e non mi farà mollare mai. Mamma ti attende, per il vostro amore che ora, ancora di più, sarà eterno. E tu, come lei, sarai sempre con me“,

L’ultimo saluto a Mario Gambaccini mercoledì 9 dicembre alle ore 15 nella Chiesa della Sacra Famiglia in Via Pistolesi in località Pisanova.

