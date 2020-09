E’ nato Lorenzo! Davide Di Quinzio di nuovo papà

PISA – Lieto ed atteso evento in casa Di Quinzio, l’ex centrocampista nerazzurro rimasto nel cuore dei tifosi ed ora in forza all’Alessandria è diventato padre per la seconda volta.

di Maurizio Ficeli

La sua consorte Valentina Bergamasco ha dato alla luce un bel maschietto di 3.3kg per 52 cm, nato all ospedale San Gerardo di Monza lunedì 14 settembre alle ore 10,25 e che andrà a tenere compagnia al primogenito Gabriele.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi pisani formula a Davide ed alla moglie Valentina i migliori auguri per questo lieto evento ed al piccolo Lorenzo una vita piena di felicità.