Eccellenza Uisp Valdera. Pol. Gatto Verde campione d’inverno

PISA – Per due campionati consecutivi un secondo posto in classifica dal sapore agrodolce, adesso, a metà torneo, la squadra della Polisportiva Gatto Verde guida autorevolmente il suo girone con due punti di vantaggio sul Castelfranco e 4 punti sulla compagine della Butese, le più agguerrite contendenti, secondo l’opinione del Presidente della società calcinaiola Fabio Donati, nella lotta alla conquista del titolo di campione della categoria Eccellenza del Campionato Uisp della Valdera.

Intanto però Mister Simone Montagnani e tutti i suoi ragazzi si sono tolti la soddisfazione di essere la squadra regina del girone di andata con un ruolino di marcia che conta solo 4 sconfitte a dispetto di tutte le altre gare vinte con merito.

Uno dei pochi segreti della formazione giallo verde, come ci svela il Presidente Donati è quello di avere un bel rooster: “Possiamo contare su un’ampia rosa di calciatori, motivati, ben affiatati tra loro e in sintonia con il Mister – chiarisce Donati – e come società siamo davvero fieri dei risultati che hanno ottenuto e ci tengo a sottolineare come, in tutte queste partite, la squadra abbia sempre mostrato di puntare alla vittoria. A testimonianza di questo il fatto che, per adesso, non abbiano ottenuto neppure un pareggio, segnale che i ragazzi sono determinati a vincere ogni gara anche a costo di perderla”.

La classifica del girone di andata premia questa scelta se è vero che la formazione del Gatto Verde si è conquistata sul campo il titolo di Campione d’Inverno. Ma la voglia di coltivare altri successi è ancora molta come ci conferma, il Presidente della società, Fabio Donati: “Dopo due anni consecutivi in cui abbiamo chiuso il campionato al secondo posto in classifica, la nostra intenzione è proprio quella di fare un passo in più, di mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta ad un percorso che comunque ci ha sempre visti tra i protagonisti del torneo. Quello che mi fa piacere sottolineare, aldilà di quello che ci riserverà il girone di ritorno – conclude Donati – è che i ragazzi sono davvero belli carichi e si percepisce anche dal fatto che, nonostante il meteo inclemente di questa stagione, sono sempre quasi tutti presenti agli allenamenti infrasettimanali”.

Gli avversari più temuti restano Castelfranco e Butese, ma intanto rendiamo omaggio ai giocatori della formazione gialloverde che guida la classifica del campionato di Eccellenza Uisp Valdera.

ROSA

PORTIERI Caprai , Tremolanti , Novelli

DIFENSORI Pellegrini , Gradassi , Mazzantini , Aliberti , Ranfagni , Franchelli Ghiara , Buti.

ALI ESTERNE Romagnoli , Paoletti , Bacciarelli , Napoletano , Scarlatti.

CENTROCAMPISTI Massa , Pinori , Morgantini , Ghelli , Baggiani , Pepe , Scarlatti , Nelli.

ATTACCANTI Sassi , Albano , Matteoni , Del Carratore , Del Grande , Ancora.

ALLENATORE Simone Montagnani