Ecco il nuovo calendario del Pisa Sc

PISA – E’ finalmente disponibile il Calendario Ufficiale 2021 del Pisa Sporting Club, un prodotto esclusivo e da collezione realizzato dalla Società nerazzurra in collaborazione con la Tipografia Moderna.

Il calendario 2021 del Pisa Sporting Club è stato realizzato in due versioni: media e grande.



Ecco dove sarà possibile acquistarlo

Pisa Store (via Cesare Battisti 53, Pisa)

Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa)

Solo Pisa (via Piave, Pisa)

Cartolibreria La Nuova Marina (Via Maiorca 135, Pisa)

Tifo Pisa (via delle Case Vecchie 12, Fornacette)

Cartolibreria Cappellaio Matto (via Leopoldo Pilla 72, Pisa)

Tabaccheria Pisanova (Centro Commerciale Pisanova, Pisa)

Tabaccheria dietro l’angolo (Piazza Ho Ci Minh 5, Arena Metato)

Edicola L’Angolo dei Capricci (via Tosco Romagnola 1442, Cascina)