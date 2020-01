Ecco la griglieria di Mario e Romano Cesqui in Piazza delle Vettovaglie

PISA – Una nuovissima attività è stata inaugurata questa mattina in piazza delle Vettovaglie. Si tratta della Griglieria delle Vettovaglie di Anna Chuchkova e Luigi Fortino, aperta da inizio anno, con affaccio su Vettovaglie e proprio all’interno dei locali della storico negozio di Mario e Romano Cesqui.

Presenti al brindisi augurale l’assessore al commercio Paolo Pesciatini, il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli, con Marina Pansera e Donatella Fontanelli, rispettivamente Responsabile assistenza alle imprese e responsabile del Centro storico dell’associazione di via Chiassatello. Aperto a pranzo e cena, l’offerta è di quella da leccarsi i baffi, all’insegna dei prodotti tipici toscani: grigliate di carne, bistecca, affettati, formaggi, vini, ma anche piatti del giorno a base della più classica tradizione culinaria pisana e toscana, come zuppa, e pappa al pomodoro. Spazio anche per gli aperitivi, dalle 18 alle 20, con tagliere di affettati e bicchiere di vioo– ricorda la titolare Anna, visibilmente emozionata per l’inizio di questa nuova avventura: “Siamo fiduciosi, abbiamo scelto la massima qualità, ci auguriamo in una risposta positiva da parte della città e il coinvolgimento anche dei turisti. Ringrazio Confcommercio e in particolare Marina Pansera per il supporto determinante per i necessari adempimenti burocratici e i geometri Alfonso Di Cerbo e Nicola Olivieri”.

“Un bel segnale augurale per il nuovo anno e siamo vicini a questi imprenditori in tutto e per tutto” – commenta con visibile soddisfazione il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: “Questa apertura all’insegna della qualità, in un luogo simbolo come Vettovaglie e all’interno di un fondo storico come quello del Cesqui, ci fa non solo immensamente piacere, ma ci auguriamo e lavoreremo affinché possa costituire un modello per molte altre dello stesso livello. Mettiamo in campo tutta la nostra disponibilità e professionalità perché la strada intrapresa oggi valga per tante altre attività commerciali”.

“Questa apertura rappresenta per noi un segno importante di rinascita per una piazza tra le più importanti per la sua storia e la sua tradizione, legata soprattutto al commercio e che senza alcun dubbio può diventare uno degli angoli della città maggiormente visitabili e frequentabili dai nostri ospiti” – il commento dell’assessore al commercio Paolo Pesciatini.

Convinto del progetto anche Romano Cesqui, presente all’inaugurazione di questa mattina.