Edicola trasformata in negozio di souvenir: 1000 euro di multa

PISA – Continuano i controlli sugli esercizi commerciali da parte della squadra annonaria della Polizia Municipale.

Venerdì 9 febbraio, è stata la volta di un’edicola del centro storico che è stata multata per 1000 euro perché non rispettava la regola principale di questo tipo di attività: vendere principalmente giornali e riviste. Invece il venditore scoperto dagli agenti di via Battisti esponeva di tutto, occupando i due terzi dello spazio espositivo per souvenir e oggettistica varia

Nel corso dei controlli, è stata comminata ad un altro esercizio commerciale una multa da 169 per occupazione di suolo pubblico non consentita perché scaduta