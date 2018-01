Edoardo Nardini e il suo varietà comico a “Qui comincia l’avventura…” al Teatro di Casciana Terme

CASCIANA TERME – Tra giocoleria, illustrazioni, clown ed equilibrismi, prosegue “Qui comincia l’avventura…”. La nuova stagione di Guascone Teatro dedicata ai piccoli spettatori che si svolgerà in undici appuntamenti fino a marzo 2018.

Domenica 14 gennaio alle 17 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme in Via Regina Margherita, 11, va in scena “Barba Fantasy Show”. Varietà comico di e con Edoardo Nardini.

Giocoleria, illustrazioni, clown ed equilibrismi, sono i linguaggi che vengono utilizzati sul palcoscenico a servizio della fantasia. “Barba Fantasy Show” è uno spettacolo che cresce, ascolta e vede. Soprattutto il pubblico, che diventa a sua insaputa il grande protagonista della messa in scena, ma anche la situazione, il momento, lo spazio. Cambia, muta e si trasforma a piacere, a seconda dell’estro dell’attore-pittore-giocoliere-clown, l’elegante personaggio che sta in scena. Un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli, che si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni lazzo e idea. Barba Fantasy Show è uno spettacolo per tutti: strabilia i bambini e fa divertire gli adulti.

Ogni domenica verrà offerta la merenda a tutti i bambini in collaborazione con L’Angolo della Pizza a Bientina e Pasticceria Zanobini a Casciana Terme. Per informazioni: 328 0625881 – 320 3667354 – info@guasconeteatro.it – www.guasconeteatro.it. Biglietti: adulti euro 7, bambini euro 5.

“Qui comincia l’avventura…” si svolge tra il Teatro delle Sfide di Bientina ed il Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa). Una rassegna di domeniche per bambini e famiglie inclusa nel più ampio cartellone del “Teatro Liquido” e ispirata alla grande avventura del Signor Bonaventura che quest’anno, proprio ad ottobre 2017, compie 100 anni.

Come le storielle di Bonaventura terminavano sempre con la fortunata ricompensa di un milione per lo strampalato protagonista, in queste undici domeniche il pubblico di adulti e bambini uscirà più ricco di sogni, fantasie, idee, ideali e voglia di giocare e sognare. Si alterneranno clown, maghi, marionette, burattini, ombre cinesi, musical, filastrocche e fiabe, delle più rinomate compagnie italiane e toscane: Rufino Clown, Mago Chico, Eduardo Nardin e Francesco Dendi, Guascone Teatro, la Compagnia del Bosco, Terzo Studio e molto altro.

L’appuntamento fa parte dell’edizione 2017/2018 (la quarta) del “Teatro Liquido”, ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro, sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”. Con il sostegno di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Toscana Energia e Coop-Unicoop Firenze Sezione Soci Valdera. Un ringraziamento particolare a Terzo Studio, Fondazione Sipario Toscana, Accademia Verdi e Casciana Cultura.

Il programma di “Qui comincia l’avventura…” prosegue domenica 21 gennaio al Teatro delle Sfide con Gran Teatro a Rigoni che presenta “Foffo fa magie favolose”. Teatro di Burattini.

Domenica 25 febbraio al Teatro delle Sfide, Terzo studio presenta “Non perdere il filo”. Marionette contro la paura. Domenica 4 marzo al Teatro delle Sfide Guascone Teatro replica “Carlotta e la valigia del dottore. Dopo lo spettacolo piccola performance del coro “voci vivaci “ diretto dalla maestra Artiggiani, dell’Associazione culturale Orizzonti di Studio, che in questo pomeriggio offrirà “La merenda come si faceva una volta”.