Elena Marchetti e Micol Carmignani due editrici coraggiose al Buk di Modena

PISA – Quando la sinergia è donna. E sta nelle piccole cose. Hanno caricato un camper di libri e sono partite insieme alla volta del Buk di Modena, il festival della piccola e media editoria che si svolgerà nelle giornate di sabato 24 domenica 25 marzo.

Due editrici coraggiose che sfidano ogni giorno la crisi del settore puntando sulla qualità: Elena Marchetti è l’anima di Marchetti Editore che ha sede in piazza San Silvestro a Pisa, Micol Carmignani ha invece fondato a Cascina la casa editrice Carmignani. Un’amicizia e una collaborazione che è nata tra fiere e festival e che oggi ha portato Elena e Micol a partire insieme in camper. A bordo tutte le ultime novità in catalogo e tanta voglia di proporre e far leggere i propri libri.

Durante i due giorni a Modena avranno anche qualche ospite: per Marchetti Editore l’autrice livornese Patrizia Poli da poco tornata in libreria con il suo secondo romanzo “Signora dei filtri” che ha alcentro la “donna-Medea”. Per Micol Carmignani, ci sarà Andrea Scardigli autore del saggio “L’alberro spaziale”, dedicato alla storia dell’astronautica.