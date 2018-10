Eleven Sport fa flop, le scuse della piattaforma: ecco il rimborso

PISA – Mercoledì sera chi aveva scelto di stare a casa e vedere il Pisa Sc lontano dall’Arena sulla piattaforma Eleven Sports Italia è rimasto deluso. Infatti problemi tecnici hanno impedito agli utenti di vedere quasi tutte le partite sulla piattaforma ufficiale che trasmette il campionato di Serie C.

“Eleven Sports Italia si scusa con tutti gli utenti per l’inconveniente tecnico che non ha consentito la visione completa del turno infrasettimanale valido per la 7° giornata del Campionato di Serie C in programma il 17 ottobre 2018. Il disservizio, causato dall’inefficienza funzionale della struttura del cloud, è stato risolto grazie all’intervento dello staff tecnico ed è stato quindi ripristinato il corretto funzionamento del Canale. Eleven Sports Italia si attiverà a tutela dei consumatori con il rimborso per chi ha acquistato la singola partita e con un codice omaggio equivalente ad una singola partita per abbonati delle squadre coinvolte. In quest’ottica, nelle prossime ore, tutti gli utenti verranno contattati tramite e-mail direttamente da Eleven Sports Italia.

“La nostra intenzione è quella di far vivere agli amici di Eleven Sports un’esperienza soddisfacente, totale e piena di quelle grandi emozioni che solo lo sport e il calcio sanno regalare. Ogni giorno lavoriamo per offrire ai nostri abbonati, a ogni singolo utente di Eleven Sports e a tutti coloro che amano il calcio un servizio e un prodotto di qualità. Siamo davvero rammaricati per quanto accaduto ieri sera perché anche noi viviamo di sport e delle sue emozioni”.

Per info contattare l’indirizzo: info-italia@elevensports.com