Elezioni amministrative 2018, ConfcommercioPisa lancia il Pisa Election Day

PISA – Gli imprenditori pisani incontrano i candidati a sindaco, nel corso del Pisa Election Day promosso da Confcommercio Pisa in vista delle elezioni amministrative 2018.

Il confronto elettorale è fissato per lunedì 14 maggio al Palazzo dei Congressi, con inizio alle ore 14. Gli aspiranti sindaco, in un tempo prestabilito, potranno rispondere ad alcune delle principali domande sui temi fondamentali per il presente e il futuro della città. Sarà poi la presidente dell’associazione pisana Federica Grassini a tirare le conclusioni del confronto elettorale.

“Una iniziativa aperta alla città intera e in particolare a imprenditori e commercianti, sarà un’occasione e un momento di grande confronto e trasparenza” – questo l’invito alla città del direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli: “Vogliamo sapere che cosa pensano i candidati su legalità e sicurezza, commercio e turismo, litorale pisano e viabilità, parcheggi e infrastrutture e molte altre questioni. Dall’11 giugno in poi uno dei candidati sarà chiamato a governare questa città, pensiamo che sia giusto e opportuno sapere in anticipo la strada che ciasuno di essi intende percorrere nel corso del suo eventuale mandato”.