Elezioni Amministrative 2018. Testa a testa Serfogli-Conti. Lega boom, delusione a 5 Stelle

PISA – Sostanziale parità tra Andrea Serfogli candidato a Sindaco di Centrosinistra e Michele Conti candidato del centrodestra. A Pisa si dovrà ricorrere al ballottaggio il prossimo 24 giugno per decidere chi sarà il nuovo Sindaco.

Resta il fatto che siamo di fronte ad un risultato storico in una città dove il centrosinistra ha sempre prevalso negli ultimi anni. Cala e di molto lo l’elettorato del Movimento a 5 Stelle. Boom della Lega il primo partito del centro destra.

Scrutinate 84 sezioni su 86

Andrea Serfogli 13.025 32.29%

Ciccio Auletta 3122 7.74%

Gabriele Amore 4002 9.92%

Simonetta Ghezzani 568 1.41%

Michele Conti 13.483 33.42%

Antonio Veronese 2466 6.11%

Maria Chiara Zippel 665 1.65%

Paolo Casole 112 0.28%

Veronica Marianelli 219 0.54%

Raffaele Latrofa 2681 6.65%

In lista per Pisa con Paolo Ghezzi 3.65%

Con Danti per Pisa 2.71%

Partito democratico 23.72%

Riformisti per Pisa 2.81%

Pisa possibile 0.75%

Una città in comune Pisa 4.94%

Rifondazione Comunista 1.70%

Movimento 5 Stelle 10.06%

Sinistra Italiana 1.25%

Lega 25.10%

Forza Italia 3.42%

Noi adesso Pis@ – Fratelli d’Italia 4.73%

Antonio Veronese Sindaco Patto Civico 4.13%

Antonio Veronese Sindaco Progetto Pisa 2.24%

La nostra Pisa 0.59%

Pisa libera e sicura 0.46%

Battiti per Pisa 0.27%

Pisani per Pisa 0.18%

Combatti per Pisa 0.17%

Partito Comunista 0.31%

Partito Socialista Italiano 0.52%

Pisa nel cuore 6.27%

Schede bianche 0,84%

Schede nulle 1,57%

Schede contestate 0,00%