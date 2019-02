Elezioni Europee: entro il 25 febbraio i cittadini degli altri paesi europei residenti a Pisa possono presentare domanda

PISA – In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 23 e il 26 maggio, anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea residenti a Pisa potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, inoltrando apposita domanda al sindaco.

La domanda, disponibile sia sul sito internet del Comune che sul sito del Ministero dell’Interno, dovrà essere presentata agli uffici comunali o spedita mediante raccomandata entro il 25 febbraio (in caso di recapito a mezzo posta, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

Gli uffici comunali comunicheranno tempestivamente l’esito della domanda. In caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. La domanda sarà inviata a tutti i cittadini comunitari insieme ad una comunicazione esplicativa. Per tutte le informazioni sulla compilazione della domanda, visitare la pagina Avviso per cittadini dell’Unione Europea residenti.