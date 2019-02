PISA – Nella giornata di domenica 24 febbraio dalle ore 8 alle ore 21, presso la sede decentrata n.4 del Comune in via Fratelli Antoni, si terranno le operazioni di voto organizzate dalla Comunità Senegalese per le elezioni Presidenziali del Senegal.

Ad oggi sono 661 i cittadini senegalesi residenti a Pisa, quindi si prevede per domenica un notevole afflusso di votanti presso la sede decentrata di San Marco – San Giusto