Elezioni in Senegal, venerdì e sabato presso la sede decentrata di San Giusto la comunità senegalese raccoglie i documenti di identità

PISA – Nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 febbraio, dalle 8 alle 19, nella sala convegni di via Fratelli Antoni presso la sede decentrata n.4 del Comune, la Comunità Senegalese svolgerà la giornata consolare per il deposito dei passaporti e carte di identità, in vista delle votazioni per le elezioni Presidenziali del Senegal, che si svolgeranno il 24 febbraio.

Per quella data a Pisa i cittadini senegalesi potranno partecipare alle votazioni, recandosi presso la stessa sede decentrata dalle 8 alle 21.

Ad oggi sono 661 i cittadini senegalesi residenti a Pisa, quindi si prevede, soprattutto nel giorno delle votazioni, un notevole afflusso di persone presso la sede decentrata di San Marco – San Giusto.