PISA – Inizia a prendere il largo il vantaggio di Eugenio Giani candidato di centrosinistra su Susanna Ceccardi, candidata del centro destra. Giani si attesta al 47.8 contro il 41.4 della Ceccardi.

Irene Galletti del Movimento a Cinque Stelle invece si attesta al 6.20.

Il PD dagli ultimi dati arrivati risulta il primo partito in Toscana con il 34% contro il 22% della Lega.

“Si è fermato Salvini. I toscani non hanno creduto alla propaganda di Salvini, non hanno creduto ai falsi toni moderati di Susanna Ceccardi. Non si sono fatti abbindolare dalle promesse del centrodestra, che ha fatto tutta una campagna nazionale. Il loro obiettivo era attaccare il governo. Il nostro candidato, invece, ha fatto una campagna per i toscani e la Toscana. I toscani hanno capito e siamo contenti”. Lo dice Simona Bonafé, segretaria regionale del PD.

Susanna Ceccardi ha già inviato un messaggio di auguri al rivale di centrosinistra, congratulandosi per la vittoria. L’europarlamentare della Lega ha augurato a Giani di governare per il bene di tutta la Toscana.

“Sono felice e sereno – ha detto Giani nel suo primo commento a caldo – perché sento che questo è un risultato che premia la Toscana, il voto dei toscani per la Toscana. Dedico il successo a mia moglie. “Sono emozionato, commosso e felice. Mi sento orgoglioso di poter esprimere la passione e il sentimento dei toscani. Se ero preoccupato? Il vero sondaggio da cui parto e da cui facevo le mie valutazioni era il patto di San Gimignano, ovvero il fatto che 186 sindaci della Toscana mi hanno sostenuto”.