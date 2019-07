Eliopoli. Venerdì 26 luglio insieme a Pupi Avati e molti ospiti

CALAMBRONE – Venerdi 26 luglio alle ore 22 ritornano i TALK SHOW da Star nella Piazza di Eliopoli. Il terzo appuntamento sarà dedicato al cinema con il maestro Pupi Avati.

Sono davvero tanti quest’anno gli appuntamenti dei Talk Show del venerdi da Star ad Eliopoli Summer 2019 tutte condotte dal bravissimo Massimo Marini.

Sarà un Talk show sempre frizzante e con intervalli musicali e che vedrà proprio il cinema come protagonista.

Ospiti del Talk saranno :

Pupi Avati. Regista, sceneggiatore, produttore e scrittore bolognese di nascita. Dopo la partenza come musicista jazz poi interrotta per l’arrivo nella sua band di un signore che si chiamava Lucio Dalla, Pupi Avati si dedica al cinema. Ama Fellini, collabora con Pasolini e poi con Maurizio Costanzo. Tanti film, oltre 40 al cinema e 12 per la TV, ha vinto 3 premi Donatello e candidato altre 9 volte.

In particolare premio per la migliore regia nel 2003 per Il cuore altrove con neri Marcore e Vanessa Incontrada. Autore dello spot tv del gruppo Conad, considerato come il migliore degli ultimi anni (Persone oltre le cose) presiede la Fondazione dedicata a Federico Fellini nata nel 1995 per celebrare il grande regista riminese.

Marco Baldini. Conduttore radiofonico e personaggio televisivo, ha una lunga carriera costellata da un lungo sodalizio con Fiorello con il quale ha fatto prima Viva Radio Dee Jay e dal 2001 al 2008 Via Radio 2. Problemi personali lo hanno poi portato a interrompere la collaborazione con Fiorello e tra alti e bassi adesso la sua attività principale è fare il D.J. Una storia di vita tutta da ascoltare.

FRANCES

Cantautrice

BICE DEL GIUDICE

Attrice teatrale

La serata sarà impreziosita da MICHELE PERNA e da FRANCESCO FOTI. Due musicisti di eccellenza che sapranno rendere la serata oltremodo piacevole all’insegna del divertimento, delle risate ma anche di grande musica.