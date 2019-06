Eliopoli. Week end dedicato ai bambini con la Kids Action

CALAMBRONE – Giovedì 27 giugno alle ore 21,30 riprende la rassegna settimanale che vede ogni giovedì sulla piazza di Eliopoli organizzare i KIDS ACTION con la Baby dance.

Un ora e mezza di musica, balli, divertimento e un po di mistero che coinvolge bambini e famiglie.

Abbiamo voluto creare questo appuntamento fisso di tutti i giovedì fino a settembre dedicato alle famiglie.

Sulla piazza ci sono anche le giostre per bambini e tutto lo spazio verde dove si puo giocare e correre in libertà.

Sempre per i bambini e le famiglie, poi, tutte le domeniche arriveranno i KIDS con serate di magia, circo, illusionismo etc…da non perdere.

Venerdi 28 giugno, invece, sul Palco di Eliopoli la prima delle tre Sfilate di moda che caratterizzeranno l’estate a CALAMBRONE. Organizzato dal negozio della Piazza di Bulli e Pupe sfileranno bambini e ragazzi di ogni età con intrattenimento e musica, sempre alle ore 21,30.

Avremo, quindi, un giovedì e venerdì per bambini e famiglie oltre alla prossima domenica e con il concerto degli Abba Tribute sabato 29 giugno come bellissima cornice.