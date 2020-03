Emergenza Coronavirus, 32 casi positivi a Pisa

PISA – Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 91 nuovi casi positivi, così suddivisi per ambito territoriale.

NUOVI CASI

Apuane e Lunigiana: 28 casi positivi (7 Apuane; 21 Lunigiana)

Lucca e Valle del Serchio: 13 casi positivi (11 Piana di Lucca; 2 Valle del Serchio)

Pisa e Valdera: 32 casi positivi (13 Pisa; 19 Valdera)

Livorno e Val di Cornia: 15 casi positivi (11 Livorno; 4 Val di Cornia)

Versilia: 1 caso positivo

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 9 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 2 guarigioni cliniche.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, infine, ad oggi sono in totale (negli ospedali dell’Azienda) 245, di cui 71 in Terapia intensiva.