Emergenza Covid-19. Ctt Nord, riduzione servizi nel bacino di Pisa

PISA – Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 11 del 13/03/2020, avente per oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Ordinanza ai sensi dell’art 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020”, in ottemperanza al punto 1, si informa che CTT Nord attuerà, a decorrere da lunedì 23 Marzo c.a., un esercizio ridotto rispetto al servizio non scolastico già decorrente dal 9 Marzo u.s., secondo la seguente impostazione.



Servizio rete Urbana di Pisa, riduzione del livello di servizio:

rimodulando la frequenza di esercizio per l’autolinea Lam Rossa limitatamente alla tratta Stazione FS-Torre-Park Pietrasantina, e per le autolinee Lam Verde, 2, 4, 5, 13, 14; lasciando invariate l’autolinea Lam Rossa per la tratta Stazione FS-Ospedale Cisanello, e le autolinee 6, 8, 16;

sopprimendo le autolinee 12, 21 e 22 (serali), navetta “E” e navetta “T”.



Servizio rete Urbana di Pontedera, riduzione del livello di servizio:

sopprimendo, su richiesta della Unione Comuni Valdera (lettera inoltrata da SUAP Servizi alle Imprese e Turismo il 13/03/2020) le autolinee navetta “A” (eccetto il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00), navetta “B” e Servizio Frazioni del sabato, specificando che tali modifiche sono state attivate con decorrenza immediata; lasciando invariata la linea 1.



Servizio rete Urbana di Volterra, rimane invariato.



Servizio rete Extraurbana, rimane invariato.

Si rimanda la gentile clientela alla sezione “Linee e Orari” per la lettura degli orari della nuova offerta commerciale.