Emergenza Sangue: appello ai donatori. A rischio molti interventi chirurgici

PISA – In Toscana e a Pisa rischiano di essere bloccate le attività chirurgiche per la mancanza di sangue del gruppo 0, negativo e positivo, e del gruppo B negativo. C’è inoltre urgente bisogno di reperire sangue del gruppo A, positivo e negativo, e del gruppo B positivo. Stabili sono solo le riserve del gruppo AB. Si invitano quindi i donatori a recarsi al Centro trasfusionale di Cisanello.

Come si dona. I donatori possono presentarsi spontaneamente o convocati direttamente dai Simt-Servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale o, infine, tramite le associazioni di donatori presenti sul territorio. Gli orari di apertura del Centro trasfusionale di Cisanello (Edificio 2 C) sono i seguenti: dalle 8 alle 11 dal lunedì al sabato (e la prima domenica del mese) mentre l’orario di apertura per il ritiro dei referti è dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13.



Dove si dona. Nella nuova sala donatori, strutturata con 16 poltrone da prelievo, è possibile effettuare contemporaneamente la raccolta di 10 donazioni di sangue intero e 5 donazioni in aferesi. Se il donatore si presenta rispettando la fascia oraria di convocazione, il tempo medio di attesa per l’accettazione è di circa 15 minuti. Se invece si presenta spontaneamente, non convocato, il tempo di attesa per l’accettazione dipende dall’affollamento momentaneo del centro.

Istruzioni per i donatori non abituali. Ai donatori non abituali (che non donano il sangue da almeno 2 anni o che vogliano iniziare il percorso di donazione per la prima volta) viene proposta obbligatoriamente, secondo i protocolli di sicurezza e di qualità, la donazione cosiddetta “differita”, che è possibile prenotare telefonicamente al numero 050 99 37 41, o recandosi direttamente all’accettazione del Centro trasfusionale (o attraverso il personale delle associazioni). Gli appuntamenti per le donazioni differite saranno sempre inseriti nella fascia oraria 11-12, dal lunedì al sabato. Non è possibile accettare appuntamenti oltre l’orario indicato poiché gli esami ematochimici non possono essere inviati al Laboratorio analisi di riferimento dopo le 12.30. L’aspirante donatore deve presentarsi in accettazione munito di tessera sanitaria e documento di riconoscimento in corso di validità. Come avviene per il donatore periodico, gli verrà consegnato il questionario anamnestico che dovrà essere compilato in ogni sua parte prima di presentarsi alla visita medica.