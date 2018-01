Emiliano Chiellini: nuovo membro del Consiglio D’amministrazione dell’azienda “Santa Chiara”

Volterra – Nominato Emiliano Chiellini come nuovo membro del Consiglio d’amministrazione dell’azienda pubblica di servizi alla persona “Santa Chiara”.

Chiellini, 46 anni di Volterra si aggiunge ai due membri già nominati Davide Giampiero Arcieri e Giulia Moretti. «Una squadra solida, quella del Santa Chiara, che con Chiellini si arricchisce di competenze specifiche – dichiara il sindaco del Comune di Volterra Marco Buselli – . Ringrazio il vicepresidente uscente Diego Bellacchini per il contributo fattivo che non ha fatto mancare in questi anni». Al neoconsigliere Bellacchini il sindaco ha già affidato l’incarico di seguire la delega relativa alle manifestazioni storiche. Il consigliere e’ già al lavoro su un bando assieme ai gruppi storici della città