Emilio De Leo: “Pisa avversario da rispettare”

PISA – In vista della partita di Coppa Italia fra Pisa e Bologna in programma domenica 18 agosto ore 20,45 all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani in casa emiliana ha parlato mister Emilio De Leo vice di Sinisa Mihajlovic affiancato dal capitano rossoblu Blerim Dzemaili che molto probabilmente non sarà della partita.

di Maurizio Ficeli

Mister De Leo parla delle condizioni del suo Bologna che si appresta ad affrontare questa gara contro il Pisa: “Penso che arriviamo molto bene ad affrontare questo incontro, il gruppo è molto carico ed arriviamo a questo match dopo un mese e mezzo di lavoro, ma i miei ragazzi sono pronti e concentrati”.

Il mister rossoblu mette in guardia riguardo alla squadra avversaria: “Noi non abbiamo difficoltà dal punto di vista tattico però non dobbiamo assolutamente sottovalutare il Pisa che viene da una cavalcata straordinaria nello scorso campionato e da una vittoria in Coppa quindi un Pisa da rispettare assolutamente”.

Riguardo alla formazione anti-Pisa il vice di Mihajlovic glissa: “Decideremo il giorno della gara”.

Conclude il discorso il capitano rossoblu Berim Dzemaili reduce da un infortunio :”Domani sarò a Pisa con la squadra, io sono disponibile poi vedremo se sarò in panchina o meno. Per me dopo l’infortunio, sono state tre settimane difficili”.