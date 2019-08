Emilio De Leo: “Ho visto progressi. Il Pisa farà bene. Mihajlovic può essere orgoglioso dei suoi ragazzi”

PISA – A commentare la vittoria del Bologna scende in sala stampa il mister Emilio De Leo.

“Credo di aver visto progressi nei ragazzi. Non era facile prendere in mano la gara a Pisa. Abbiamo segnato tre gol, sono soddisfatto ma credo che cammin facendo gli equilibri si aggiusteranno anche in difesa. Il Pisa è un organico ben allenato sapevamo che in qualche frangente avremo dovuto soffrire e così è stato. L’abbiamo studiato bene, il Pisa è una squadra di tutto rispetto con una sua identità che farà secondo me un ottima stagione”.

“Con il mister Mihajlovic la squadra ha avuto un collegamento prima della partita. Per noi dello staff emotivamente non è un momento facile. Il mister ci ha chiesto di non sbagliare l’approccio, così è stato e credo che questa sera Sinisa può essere orgoglioso della sua squadra”.