Empoli – Pisa, a voi il derby! Al Castellani i nerazzurri sfidano la capolista senza paura

PISA – Il pareggio con la corazzata Monza è stato appena metabolizzato, che il Pisa torna di nuovo in campo in questo fitto calendario del campionato di serie BKT, che presenta venerdì 23 ottobre alle ore 21 (diretta su RAI Sport e DAZN) l’anticipo della quinta giornata al “Carlo Castellani” il derby con l’Empoli capolista del torneo cadetto, grazie alla partenza sprint dei ragazzi di mister Alessio Dionisi.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Nel Pisa non ci saranno Loria e Quaini oltre a Vido. Rispetto alla sfida contro il Monza mister Luca D’Angelo riproporrà Marin dal primo minuto, concedendo un po’ di riposo a De Vitis. Ballottaggio fra Birindelli e Pisano per un posto sulla fascia destra. Nelle altre zone del campo conferme per Lisi sulla corsia mancina e per Gucher e Mazzitelli sulla linea mediana. Soddimo potrebbe avere la meglio su Siega sulla tre quarti con Masucci che insidia il posto di Palombi accanto al bomber ritrovato Michele Marconi.

QUI EMPOLI. Mister Alessio Dionisi dovrà fare a meno di Zurkowski infortunato. Per il resto tutti a disposizione del tecnico ex Venezia. Gli azzurri partiranno anche nel derby contro i nerazzurri con il 4-3-1-2. Qualche variazione rispetto alla gara con la Spal ci sarà, Dionisi potrebbe far riposare Nikolaou, al suo posto è pronto Casale. In attacco La Mantia potrebbe ancora far coppia con Mancuso con Moreo alle sue spalle. Contro i nerazzurri l’Empoli scenderà in campo con la maglia del Centenario.

ARBITRO. La gara sarà diretta da Fabio Maresca della Sezione di Napoli. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Lombardi di Brescia e Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni. Quarto uomo Antonio Rapuano di Rimini. Curiosità. Maresca è un autentica bestia nera degli azzurri, che sotto la sua direzione non hanno mai vinto nelle sei occasioni precedenti.

EMPOLI – PISA: LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Haas; Moreo; La Mantia, Mancuso. All. Alessio Dionisi

PISA (4-3-1-2) : Perilli; Birindelli , Varnier, Caracciolo, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Soddimo; Palombi, Marconi. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Fabio Maresca della Sezione di Napoli (Ass. Lombardi – Lombardo). Quarto uomo: Rapuano.

Fonte Foto stadi.online