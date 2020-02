Empoli – Pisa, info vendita biglietti

PISA – La società Empoli F.C. comunica le modalità operative per l’acquisto dei biglietti validi per la gara Empoli-Pisa in programma domenica prossima (ore 21.00) allo Stadio “Castellani”.

Per questa gara, il Gruppo Operativo di Sicurezza (G.O.S.) riunitosi presso gli uffici del Commissariato di Empoli, ha adottato le seguenti disposizioni organizzative:

▪ Per i settori di Tribuna Inferiore, Maratona Superiore Centrale, Maratona Superiore Laterale e Maratona Inferiore è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Pisa nonché ai nati nella provincia di Pisa

▪ Non sarà attiva la vendita web.

▪ Incedibilità di tutti i titoli di ingresso.

▪ Il giorno della gara la vendita dei biglietti PER TUTTI I SETTORI DELLO STADIO non sarà attiva. Quindi per tutti i settori dello stadio, la vendita dei biglietti terminerà inderogabilmente sabato 15 febbraio 2020.

MODALITÀ DI VENDITA (Ospiti) – I tagliandi del settore CURVA SUD OSPITI (capienza del settore di 798 posti) sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET (trova i punti vendita VivaTicket spa consultando il sito web https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) al prezzo di € 15,00 (Quindici/00). Le persone con invalidità al 100% ed il loro accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) hanno diritto, fino ad esaurimento dei posti riservati, all’ingresso omaggio. (per termini e modalità di consegna dei biglietti si prega di consultare il link https://empolifc.com/accrediti-diversamente-abili/)

La vendita dei biglietti per i sostenitori della Società AC PISA inizierà alle ore 18.00 di mercoledì 12 febbraio 2020 e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 15 febbraio: è pertanto sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso e si ricorda che il giorno gara i NON sarà possibile acquistare tagliandi per assistere alla gara.

Sulla base di quanto indicato dal Protocollo d’Intesa del 4 Agosto 2017 sulla fruizione degli stadi per “il rilancio della gestione, tra partecipazione e semplificazione” ed in assenza di valutazione di indici di gara a rischio da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive si comunica che la vendita dei biglietti per il settore Ospiti (Curva Sud) sarà effettuata senza la richiesta della carta di fidelizzazione (anche per l’utente residente nella regione di provenienza della squadra ospite). Si precisa, inoltre, che pure l’utente residente in regioni diverse da quella di provenienza della squadra ospite non necessita più della carta di fidelizzazione per accedere al settore ospiti). Il giorno gara, secondo le disposizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza (G.O.S.) riunitosi presso gli uffici del Commissariato di Empoli la vendita dei biglietti PER TUTTI I SETTORI DELLO STADIO non sarà attiva.

Si ricorda che così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005 il titolo di accesso emesso avrà il requisito della nominatività e sarà necessario presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. I biglietti acquistati per il settore di curva sud ospiti sono cedibili solo tra possessori di Fidelity Card. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani di Empoli e norme Etiche” predisposti da Empoli Fc spa per i propri sostenitori, in conformità a quanto previsto dal nuovo art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo https:// empolifc.com/biglietteria). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Ricordiamo che presso le zone di “prefiltraggio” dello Stadio “Carlo Castellani” sarà effettuato, su ogni singolo spettatore, il controllo di corrispondenza tra biglietto e documento di identità esibito. Si comunica infine che è possibile accedere al settore attraverso i varchi 01-02-03-04-05 (Apertura ingressi stadio “Carlo Castellani” ore 19:00, salvo differenti comunicazioni)