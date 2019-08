ENDAS: “La giunta a Pisa presenta il garante per gli animali”

PISA – I Soci ed il Consiglio Direttivo del Circolo Ambientale ENDAS di Pisa, esprimono particolare apprezzamento nei confronti del Consigliere Alessandro Bargagna, che nei giorni scorsi ha annunciato la prossima nomina del Garante per la Tutela degli Animali.

Dopo anni di silenzi, finalmente le tematiche degli interessi dell’ambiente e degli animali, tornano a farsi sentire. Molte delle Associazioni

(le più importanti che operano attivamente sul territorio), iscritte al Protocollo d’Intesa, per anni si sono spese nel tentativo di far approvare il Garante per la Tutela degli Animali ed il nuovo Regolamento Comunale sulla Tutela ed il Benessere degli Animali, presentato ufficialmente nel mese di Aprile 2018 nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa, insieme ad altre iniziative e progetti in favore degli animali, che speriamo di realizzare entro la fine dell’anno, oppure

al massimo, nei primi mesi del 2020.

Ringraziamo il Consigliere Comunale e Capogruppo della Lega, Alessandro

Bargagna ed il Sindaco Michele Conti, che hanno dimostrato da subito una

grande sensibilità e deciso di sviluppare questo ed altri progetti che si erano di nuovo “misteriosamente” arenati dentro qualche cassetto, come negli anni passati, ma che adesso procederanno spediti. Il nostro gruppo si impegna sin da subito a cercare di riunire anche le altre Associazioni attive sul territorio, al fine

di creare un cartello di Associazioni, volte a collaborare attivamente e

direttamente con il Consigliere Bargagna ed il Sindaco di Pisa, senza altri

intermediari, allo sviluppo del loro programma di mandato, inerente le materie esclusive gli animali e l’ambiente.

La nostra struttura non è politica e non si interessa di politica, seppure al proprio interno vi siano molte anime e con molteplici idee dei nostri associati. Idee che rispettiamo in toto e pertanto, segue chiunque decida di lavorare nell’interesse degli animali e dell’ambiente.Per onestà intellettuale, ci teniamo a dire che le stesse proposte erano state presentate dalle Associazioni, anche negli anni passati e mai prese in reale considerazione.

Siamo inoltre particolarmente felici di poter dire che i primi contatti sono stati davvero proficui ed il progetto di rendere la città di Pisa all’avanguardia nella tutela degli animali e la salvaguardia dell’ambiente, è molto stimolante. Per questo manterremo contatti continui per una valida collaborazione nell’interesse degli animali e dell’ecosistema che li circonda. Siamo fiduciosi di veder discussa la mozione nei prossimi Consigli, in modo da poter iniziare subito a metterci a disposizione anche con il Garante, figura che attendevamo di veder nascere a Pisa, ormai da molto tempo.

Ringraziamo il Consigliere Bargagna ed il Sindaco Conti, per aver reso possibile tutto questo, iniziando a tramutare in realtà, i desideri di moltissimi cittadini che amano gli animali e sono vicini alle tematiche dell’ambiente.

Fonte: Presidente ENDAS PISA – Circolo Ambientale Michele Mennucci