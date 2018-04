Enel, anche a Pisa arriva Pedius

PISA – Consentire ai clienti sordi di comunicare con il mondo dell’energia e favorire la piena integrazione dei dipendenti non udenti nell’ambiente di lavoro. Con questo duplice obiettivo, interno ed esterno, anche a Pisa Enel lancia Pedius e diventa la prima azienda del settore elettrico e del gas a mettere a disposizione un’applicazione studiata per rendere accessibile il servizio telefonico alle persone non udenti.

Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere a una sfida importante: quella della piena integrazione delle persone sorde e della loro efficace comunicazione con il contesto ambientale in cui vivono e lavorano. La soluzione, in un’ottica di vicinanza e di ‘caring’, è Pedius, una ‘app’ totalmente gratuita e facilmente scaricabile da piattaforma IOS e Android, che consente di telefonare grazie alle tecnologie di sintesi e riconoscimento vocale.

La piattaforma rende pienamente fruibile il servizio telefonico di Enel Energia e di Servizio Elettrico Nazionale ai non udenti, siano essi clienti attuali o persone che chiamano per chiedere informazioni su tariffe o contratti. Pedius si rivolge anche ai dipendenti del Gruppo non udenti, consentendo loro di telefonare, di accedere al call center informatico di Enel e di partecipare alle conferenze via Skype.

Dal punto di vista tecnico, la chiamata avviene tramite VoIP dall’infrastruttura Pedius, che gestisce anche interamente il traffico telefonico, riconoscendo gli utilizzatori da un apposito prefisso. Durante la telefonata, l’utente può utilizzare la sua voce o scrivere i messaggi che verranno letti da una voce artificiale all’operatore telefonico; Pedius trascrive tutto in tempo reale. L’unico requisito richiesto per usufruire del servizio è un collegamento internet.

Per maggiori informazioni il numero verde di Enel Energia è 800 900 860 disponibile dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 22.00 (anche prefestivi); quello di Servizio Elettrico Nazionale è 800 900 800 disponibile dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 22.00 (anche prefestivi). I servizi clienti non sono disponibili nei giorni di festività nazionale.