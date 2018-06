Enel intervento urgente alla cabina Pretini

CASCINA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, martedì 19 giugno, effettuerà unintervento urgente con interruzione temporanea del servizio elettrico in una zona circoscritta del comune di Cascina, con particolare riferimento a una porzione di Santo Stefano a Macerata e aree limitrofe.

Si tratta di lavori necessari per la sostituzione dei sezionatori, danneggiatesi nella giornata di domenica 17 giugno e riparati con soluzione provvisoria, con nuova componentistica di ultima generazione all’interno della cabina elettrica denominata “Pretini” che fornisce alimentazione alla zona di via Arnaccio, via dei Fossi Doppi, via Macerata, via Santa Maria, via San Lorenzo, via Olmo, via Aulese, via Santa Angela Merici.

Le operazioni si svolgeranno domani, martedì 19 giugno, dalle ore 13.30 alle 19, e grazie a bypass temporanei da linee di riserva riguarderanno gruppi ristretti di utenze delle vie suddette.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e dinon commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.