Enel. Lavori in corso in città per una linea elettrica di riserva

PISA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, comunica che, per l’esecuzione dei lavori di posa della nuova linea elettrica di media tensione interrata di riserva, è in corso un cantiere temporaneo sulla via Aurelia a Pisa.

I lavori interessano complessivamente circa 4,8 km di strade tra via Le Colombaie, via Ponte a Piglieri, via Aurelia e strada provinciale n. 58 del Biscottino fino alla zona Mortellini, sempre nel territorio comunale di Pisa. Circa 1,5 km di scavi sono già stati effettuati, adesso sono in corso gli interventi sulla via Aurelia dal km 329+570 al km 33+240 per un totale di circa 3,6 km.

L’Azienda opera con la tecnica di trivellazione orizzontale che consente di eseguire gli interventi in tempi più rapidi e con minori disagi per la clientela: con questo sistema, infatti, non è necessario chiudere il traffico ma soltanto un restringimento della carreggiata. I lavori si svolgeranno quindi senza alcun blocco del traffico.

Per i cittadini non vi saranno ulteriori disagi né interruzioni temporanee del servizio elettrico, che eventualmente potranno avvenire in futuro con apposita comunicazione di preavviso una volta terminato il cantiere per l’entrata in servizio della linea, che avverrà entro tre mesi. Grazie alnuovo cavo sotterraneo di riserva ci sarà la possibilità di gestire al meglio la distribuzione dei carichi elettrici in città, con particolare riferimento alla zona interessata dai lavori. In caso di disservizi, inoltre, la nuova linea di riserva, cosiddetta contro-alimentante, entrerà immediatamente in servizio in sostituzione della linea principale eventualmente danneggiata.

Per E-Distribuzione si tratta di un investimento importante che rientra nel piano di potenziamento del sistema elettrico pisano. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Pisa, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento.