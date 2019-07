Enel. Potenziata la cabina “Consoli del Mare” a Pisa

PISA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, mercoledì 24 luglio, ha eseguito un intervento urgente e importante di potenziamento del sistema elettrico nel centro di Pisa, con particolare riferimento alla cabina denominata “Consoli del Mare”, che fornisce alimentazione alla via omonima e alle limitrofe via Oberdan, via Sant’Apollonia, via delle Sette Volte, via Dini, via San Lorenzo, via Carducci, via Borgo Stretto fino a piazza dei Cavalieri.

La cabina, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, è stata sottoposta a restyling completo attraverso la sostituzione degli scomparti con nuove celle contenenti apparecchiature motorizzate che consentiranno di completare il telecontrollo del sistema elettrico in uscita dall’impianto con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

Alcuni sezionatori di linea risultavano danneggiati e rendevano quindi indisponibili la possibilità di fare manovre in telecomando in caso di guasti. Nell’occasione è stato effettuato anche il riassetto dei carichi in tutta l’area per una distribuzione equilibrata dell’elettricità.