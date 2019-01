Enrico Lo Verso recita Pirandello alle Sfide di Bientina

PISA – Enrico Lo Verso sarà l’indiscusso interprete di una delle numerose pagine di prosa della quinta stagione del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro. Venerdì 18 gennaio 2019 alle 21,30 al Teatro delle Sfide di Bientina, in Via XX settembre 30, mette in scena ‘Uno Nessuno Centomila’. Da Luigi Pirandello per l’adattamento e regia di Alessandra Pizzi.

Si tratta di uno spettacolo che ha al suo attivo oltre trecento repliche sold out con oltre duecento cinquantamila spettatori. La tournée di questa rappresentazione teatrale, coinvolge il pubblico, quello dei grandi eventi, quello del teatro ma, soprattutto, ed inaspettatamente, quello dei giovani. Omaggio a Luigi Pirandello, attraverso l’adattamento teatrale del più celebre dei suoi romanzi: la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo insignificante. L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca e accentua gli equivoci . Il monologo è affidato alla bravura di Enrico Lo Verso il popolare attore di film come ‘Il ladro di Bambini’ , ‘Baaria’, ‘ La scorta’, che, dopo anni di assenza dal teatro, torna sul palcoscenico per dar vita ad un contemporaneo Vitangelo Moscarda, in un allestimento minimale ma mutevole in ogni contesto . Nello scorsa stagione il “mattatore” della narrazione in questa sua importante interpretazione e la sua dinamica regista si sono aggiudicati il Premio Franco Enriquez.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it. Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto.