Epifania a tempo di Musical al Teatro delle Sfide con “Scrooge, Il canto di Natale”

BIENTINA – Epifania a tempo di musical per la quinta stagione del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro. Domenica 6 gennaio 2019 alle 17,00 al Teatro delle Sfide di Bientina, in Via XX settembre 30, troviamo la compagnia Teatro Vittoria di Cascine di Buti che presenta “Scrooge – Il canto di Natale”. Per la regia di Perla Trivellini.

Con, Andrea Baldassare, Vittorio Bernardini, Pietro Temoesti, Federica cei, Elisa Mazzantini, Manuela Mannucci, valentina Aurilio, Claudio Corigo, Donatella Masini, franco Porretta, Giulia Riberti, Sara Massai, Letizia Martinelli, Luca giorgeta. Coreografie Marika Toncelli.

Dal racconto di Dickens, un grande evento corale con cantanti, ballerini e musicisti per uno spettacolo in stile Broadway, che rivede uno dei classici della letteratura del natale di tutti i tempi. È la vigilia di Natale e si lavora fino all’ultimo minuto negli uffici del cinico e avaro Ebenezer Scrooge. Anche il tentativo del nipote Federigo di festeggiare il Natale sembra cadere nel vuoto. All’improvviso, però, la sua vita viene completamente stravolta e tutto avviene in una sola notte. Quando si sveglia è la mattina di Natale, e Scrooge è profondamente cambiato. Ha capito che può modificare il proprio futuro.

Lo spettacolo fa parte del progetto “Obiettivo Musical”. Un laboratorio organizzato dall’Associazione ButiTeatro e dall’Associazione Cascinemà. Diretto da Perla Trivellini, docente di canto presso l’istituto superiore Mascagni di Livorno, vocals coach e regista in molte produzioni italiane di rilievo internazionali tra le quali “La Divina Commedia l’Opera” di Mons. Frisina e “Cats” della Compagnia della Rancia. Gli obiettivi del laboratorio sono lo sviluppo di tecniche vocali per il Musical e la recitazione.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it,www.guasconeteatro.it. Biglietti: 10 euro intero – 5 euro ridotto bambini fino a 12 anni.