Erasmus plus festeggia 20 anni a Volterra

Volterra – Il progetto Erasmus Plus a Volterra viaggia spedito verso il traguardo dei 20 anni. A renderlo possibile la riconferma europea del progetto che permette a 16 giovani artigiani tedeschi, selezionati dalla Camere dell’Artigianato di Stoccarda, di trascorrere un periodo di studio/lavoro nella città etrusca a stretto contatto con gli artigiani locali. «Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra eccezionale da parte di tutti i partecipanti al progetto – dichiara il sindaco di Volterra marco Buselli -. Ma soprattutto è il successo di un rapporto che è riuscito ad essere qualcosa in più di una formula ben riuscita»

«Siamo soddisfatti per questa notizia che attendevamo da tempo – aggiunge l’assessore alle attività produttive del Comune di Volterra Gianni Baruffa – . Non era così scontato la riconferma del Progetto. Grazie ad Erasmus+ possiamo continuare il cammino del restauro delle sale del museo Guarnacci. Con l’assessore Fidi inizieremo il percorso con gli uffici per preparare i prossimi lavori».