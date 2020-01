Eros Pisano: “Dobbiamo essere più furbi negli ultimi minuti”

PISA – E’ tornato al Pisa dopo 12 anni Eros Pisano subentrato a Samuele Birindelli commenta il pareggio subito in extremis.

“Sono veramente contento di essere tornato a Pisa, sono stato accolto molto bene. Ora devo rimettere un po’ di minuti nelle gambe. Sono a disposizione del mister sono pronto a giocare dove lui vorrà”.

“È stato facile integrarsi in un gruppo corso, c’è entusiasmo e una grande unione che si vede anche in campo. Quella di oggi è quasi come una sconfitta per come è venuta ma abbiamo giocato bene, meritavamo la vittoria. Non ci resta che prepararci al meglio per venerdì ed esser più furbi negli ultimi minuti”.