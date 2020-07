Esami di Kobudo per gli allievi della Palestra Comunale di Montecatini Val di Cecina

PISA – Domenica 26 Luglio presso la Palestra Comunale di Montecatini Val di Cecina, Loc. la Miniera, si sono svolti gli esami di Kobudo (1 livello nunchaku) degli allievi del Maestro Francesco Auriemma insegnante Ju Jitsu e Kobudo della palestra.



Il D.t Nazionale della WjjPma Italia Kyoshi Andrea Colombini insieme al vice D.t. Nazionale Sensei Lorenzo Mancini ed al C.T Maestro Daniele Cini hanno presieduto gli esami di “Kobudo” 1°livello Nunchaku dei seguenti allievi del Maestro Auriemma:

Senior: Giulia Miceli, Massimo Battaglini, Giacomo Battaglini, Riccardo Battaglini, Valeria Michelotti, Giulio Guerrieri;

Junior: Federico Falchi, Michele Miceli, Francesco Bertuzzelli, Gabriele Caciagli, Alice Pasquinelli.

La commissione tecnica, al termine dell’esame, si e’ congratulata con gli allievi per la preparazione tecnica mostrata.



Inoltre il D.t Nazionale ha riconosciuto al M° Francesco Auriemma la qualifica ad honorem di istruttore 1° livello di “Kobudo” per l’ impegno profuso e la passione mostrata nella divulgazione dei programmi di Kobudo secondo il metodo Soke Clark.



Per chi volesse avere informazioni e iniziare ad intraprendere Ju Jitsu e Kobudo si indica il sito nazionale Web site: www.wjjf-italia.it“



D.T. Nazionale

Kyoshi A. Colombini