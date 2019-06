In esaurimento i 3.300 biglietti per vedere il Pisa al maxischermo all’Arena

PISA – Sono già in esaurimento i 3300 tagliandi d’ingresso messi a disposizione per assistere alla finalissima Triestina-Pisa di domenica pomeriggio dalla Curva nord Maurizio Alberti all’Arena Garibaldi.

In poco più di tre ore molti tifosi si sono assicurati un posto all’interno dello stadio recandosi nell’atrio di Palazzo Gambacorti e preparandosi così a condividere l’emozione della finale che vale la serie B insieme a chi non potrà seguire i neroazzurri in terra giuliana.

In città sono ore di grande fibrillazione per l’avvicinarsi della finalissima, il Sindaco Michele Conti commenta questa vigilia:

“Ero allo stadio mercoledì scorso e ho vissuto un clima degno dei grandi eventi sportivi, come molte volte è successo negli anni all’Arena Garibaldi. So che tanti pisani domenica raggiungeranno Trieste per incitare la squadra e far sentire da vicino il calore e la passione che da sempre accompagna il Pisa Sporting Club in qualunque categoria, caratteristica che ha reso famosa la tifoseria della nostra città in tutta Italia.

Per coloro che non potranno recarsi a Trieste abbiamo deciso di allestire un maxischermo davanti alla Curva Nord all’Arena Garibaldi dove i supporters nerazzurri potranno vivere assieme le emozioni della finalissima. Mi informano gli uffici che solo dopo poche ore dall’inizio della distribuzione i tagliandi sono già in esaurimento, segno evidente della bontà di questa scelta. Gli spalti della Curva Nord saranno quindi gremiti in ogni ordine di posti per fare il tifo anche a distanza. Si è dovuto adottare questo metodo per motivi di sicurezza: i fatti anche recenti (si pensi, purtroppo, alla tragedia di piazza San Carlo a Torino) ci impongono di pensare prima di tutto all’incolumità di chi vuol partecipare a un evento pubblico di questa portata, una scelta giusta e doverosa per far vivere in serenità l’evento a tutti i cittadini.

Per la finale si incontrano le squadre di due città bellissime che per storia, cultura e blasone meriterebbero entrambe altre categorie, anche se ovviamente noi tiferemo per il Pisa e per Pisa. Spero che quella di domenica sia per tutti innanzitutto una bella giornata di sport, vissuta con passione e maturità da entrambe le tifoserie, lasciando al rettangolo di gioco il verdetto sportivo.

A questo proposito corre l’obbligo ricordare che i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero astenersi da commenti inutili e provocatori, per non avvelenare il clima con esternazioni del tutto fuori luogo. Il vicesindaco di Trieste dovrebbe portare rispetto alla nostra città, alla nostra tifoseria e anche alla gloriosa Arena Garibaldi: se l’ha trovata un po’ usurata è per le tante partite di serie A che ha ospitato quando presidente era una persona che lui e i triestini dovrebbero ricordare molto bene, Romeo Anconetani. Lo informo comunque che è in corso una variante urbanistica propedeutica al progetto del nuovo stadio, se avrà la fortuna di tornarci fra qualche anno probabilmente userà altre parole per descriverlo. Nel frattempo, nonostante le sue dichiarazioni che non mi dilungo a commentare, tanti pisani saranno domenica al Nereo Rocco di Trieste, colorando la curva ospiti di nerazzurro e tifando per il risultato che noi tutti auspichiamo. Lasciamo quindi la parola al campo da gioco e forza Pisa!”