Escursione all’interno della Tenuta dei Duchi Salviati

PISA – Domenica 27 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12,30 sarà possibile partecipare ad una camminata guidata nella Tenuta dei Duchi Salviati a Migliarino Pisano, all’interno nel Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

L’escursione sarà accompagnata da una guida esperta del territorio del parco e della sua storia e porterà i partecipanti alla scoperta della pineta, delle lame e delle sequoie e dei tanti aneddoti che circondano la macchia di Migliarino.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Verde Brillante in collaborazione con Mitia Onlus, con il Patrocinio del Comune di Vecchiano e con il contributo della Tenuta Salviati che rinuncerà alla quota di ingresso. Il ricavato dell’escursione andrà, infatti, in beneficienza per sostenere i progetti di solidarietà promossi da Mitia Onlus.

L’Associazione Culturale Verde Brillante nasce a Pisa nel 2016 da un gruppo di persone appassionate di natura e di tutto quello che riguarda la promozione, la valorizzazione del territorio, in particolare di ciò che è legato all’ambiente, alla flora spontanea e alle tradizioni popolari. L’associazione si è ispirata, sia nel nome che nelle linee guida, al libro “Verde brillante” di Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e appassionato divulgatore, incluso dal New Yorker tra i world changers, ovvero tra coloro che sono ‘destinati a cambiarci la vita’. È il fondatore della neurobiologia vegetale e tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili, capaci di scegliere, imparare e ricordare. L’Associazione dispone a Pisa di un punto vendita di prodotti fitoterapici “L’erboristeria di Verde brillante”.

Mitia Onlus è un’associazione da anni attiva in Madagascar con progetti di solidarietà, in particolare nel settore della scuola, dell’istruzione e della formazione professionali per i giovani. Condividendone le finalità, e nell’ottica di dare un aiuto concreto alla realizzazione di tali progetti, l’associazione Verde Brillante ha stabilito un calendario di camminate per poter raccogliere a scopo di beneficenza dei fondi da destinare a questi progetti.

Costo dell’iniziativa: €15 a persona (€8 bambini fino a 12 anni) comprensivo di servizio guida, tessera associativa e copertura assicurativa. Cosa portare: acqua, mascherina, gel igienizzante.

Abbigliamento necessario: scarpe comode da cammino, pantaloni lunghi.

E’ obbligatoria la prenotazione