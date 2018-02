Escursioni dedicate al Birdwatching all’Oasi Lipu

PISA – Con l’arrivo della stagione primaverile ha inizio la nuova serie di eventi dedicati al Birdwatching, organizzati dall’Oasi Lipu Massaciuccoli in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli domenica 4 Marzo

Visite guidate a bordo di tipici barchini da palude, provvisti di silenziosi motori elettrici, per scoprire gli angoli più suggestivi del Lago e del padule di Massaciuccoli e per dedicarsi all’osservazione degli uccelli acquatici, come anatre, falchi di palude, svassi e varie specie di piccoli limicoli.

Il bacino di Massaciuccoli è un’area di sosta strategica per l’avifauna migratrice, soprattutto nel periodo della migrazione primaverile quando gli uccelli transitano nel bacino del Mediterraneo per raggiungere i quartieri di nidificazione del Nord-Europa.

Il ritrovo è previsto per le ore 9.30 di fronte alla sede dell’Oasi Lipu presso il porticciolo di Massaciuccoli. Considerata la disponibilità limitata di posti (max 13) è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:Tel 0584 975567 – Mail oasi.massaciuccoli@lipu.it