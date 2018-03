Esercitare la leadership. Il Demo meeting Toastmasters sbarca a Pisa

PISA – Il Demo meeting di Toastmasters sbarca a Pisa al Caffè Letterario Volta Pagina nel cuore della città in via S. Martino il 24 Marzo a partire dalle ore 10.

Il Caffè Letterario Volta Pagina è un luogo particolare dove oltre a gustare ottimi piatti potrai leggere un libro, passare una serata tra amici, magari giocando ad un gioco da tavolo o assistere ad uno dei tanti eventi che questo locale ospita.

Avere leadership è fondamentale in ogni momento della nostra vita, nel nostro lavoro, in famiglia e nel nostro tempo libero, sia che si guidi un’azienda sia che si giochi a calcetto con gli amici; essere leader significa saper comunicare una visione ai nostri collaboratori ma anche saper ascoltare il loro feedback per crescere insieme.

Come si esercita la nostra leadership? Allenandoci a tenere discorsi davanti ad un pubblico che non ci giudica ma ci arricchisce dei suoi suggerimenti per migliorare e ricoprendo ruoli nel club di complessità sempre maggiore, come in una palestra dove la difficoltà dell’esercizio cresce con il tempo e l’allenamento. Tutto inizia con un discorso, l’ice breaker, in cui il neo-membro racconta qualcosa di sé agli altri membri del club e da lì si parte per un percorso di crescita che ciascuno determina secondo propri tempi ed interessi, un percorso pieno di storie, di condivisione, di consigli e perché no, di divertimento. Un percorso che può diventare il naturale complemento agli studi universitari e come questi contribuire alla formazione dell’individuo.

Al termine del meeting l’aperitivo incluso nel costo dell’evento (5 euro).